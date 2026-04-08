Regione al bivio In 10 anni addio a 4mila laureati

Negli ultimi dieci anni, circa 4.000 laureati hanno lasciato la regione, evidenziando un calo delle iscrizioni universitarie e un possibile spostamento di giovani verso altre aree. La questione del lavoro giovanile rimane centrale, con aspetti legati alle opportunità occupazionali e alla permanenza dei giovani nel territorio che continuano a essere al centro del dibattito pubblico.

Giovani e lavoro. Una questione che si può guardare da diverse angolature, ma certamente problematica. Se si analizzano le indagini più recenti dell’Istat, ma anche, ad esempio, dell’ufficio studi della Cgia di Mestre e della Cna, si colgono alcuni segnali precisi. Il primo, frutto del processo di denatalità in atto da tempo, è che ci sono sempre meno giovani. Il tasso di crescita naturale della popolazione marchigiana – dato recente dell’Istituto nazionale di statistica – nel 2025 ha registrato un meno 6,2%, essendo stati i decessi molti di più dei nuovi venuti al mondo. Sì, certo, in parte c’è una compensazione con l’immigrazione, ma che non cambia la tendenza: la popolazione tende a diminuire e in questo contesto cala anche il numero dei giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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