Reggio Emilia scoperti dalle telecamere dopo furto in cortile

A Reggio Emilia, le telecamere di sorveglianza hanno registrato un furto avvenuto nel cortile di un’abitazione. L’episodio si è concluso con il soggetto coinvolto che ha ammesso spontaneamente di essere responsabile del gesto. La polizia ha acquisito le immagini e ha avviato le indagini per fare chiarezza sull’accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita durante il tentativo di furto.

Reggio Emilia, 8 aprile 2026 – Un colpo non proprio perfetto, terminato con una ammissione di presunta responsabilità spontanea. Un operaio di 21 anni, residente nel Reggiano, insieme a una complice non ancora identificata, aveva preso di mira una seconda casa a Reggio Emilia, rubando diversi oggetti di valore dal cortile. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza della stessa abitazione il furto è stato ripreso, con le immagini messe a disposizione dei carabinieri di Quattro Castella, che hanno svolto le indagini. Il sospettato, vistosi braccato, si è presentato in caserma restituendo la refurtiva. Ed è stato denunciato per concorso in furto aggravato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, scoperti dalle telecamere dopo furto in cortile Monopattino lanciato a Fuorigrotta, denunciati due minorenni: scoperti dalle telecamereNella giornata di ieri, la polizia di Stato ha denunciato un 16enne ed un 15enne, entrambi napoletani. Leggi anche: Ruba la bici da un cortile, scappa e poi la abbandona: ladro incastrato dalle telecamere Argomenti più discussi: Truffa del finto rimborso Amazon Prime a Reggio Emilia: l’assegno da 51 dollari è falso; Reggio Emilia, durante una perquisizione trovata viola da 40mila euro rubata al fratello di Romano Prodi: minorenne denunciato; Reggio Emilia, 19enne picchia moglie incinta con katana e pentola d'acciaio; ‘Cappuccino ed erbazzone’ diventa una hit: la canzone spopola sul web. Reggio Emilia, scoperti dalle telecamere dopo furto in cortileEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it In estate il rapper è atteso al campovolo di Reggio Emilia, dove sindacati e Anpi sono già sul piede di guerra, dopo che già nel 2023 era saltata l'esibizione. Le sparate del rapper sui nazisti e le polemiche che gli stanno facendo perdere contratti e occasioni di - facebook.com facebook Kayne West, dopo Londra polemiche anche per il concerto in programma a Reggio Emilia: «Chi gira con le svastiche non deve esibirsi» x.com