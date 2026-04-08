A Reggio Calabria, le colonne dell’opera di Edoardo Tresoldi si trovano tra i rifiuti nell’area del Palasport Pentimele. L’architetto Antonella Postorino ha denunciato che un investimento pubblico di circa un milione di euro è stato abbandonato in queste condizioni. La situazione riguarda le strutture che dovrebbero rappresentare un’opera artistica della città. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi o sanzioni in merito alla questione.

L’architetto Antonella Postorino denuncia l’abbandono di un investimento pubblico da quasi un milione di euro a Reggio Calabria, dove le colonne dell’opera di Edoardo Tresoldi giacciono tra i rifiuti nell’area del Palasport Pentimele. Il caso riguarda l’installazione denominata Opera, finanziata tramite il Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana. Il costo dell’intervento è stato di 939.400 euro per l’erezione di 46 strutture metalliche, ciascuna alta 8 metri. L’affidamento dei lavori è avvenuto in modalità diretta nel luglio 2020. La commessa è stata assegnata alla Sub Divo S.r.l., società che detiene i diritti dell’artista Edoardo Tresoldi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: 1 milione di euro tra i rifiuti per l’opera di Tresoldi

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