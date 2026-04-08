Referendum Giustizia 2026 Anm | Voltare pagina e affrontare insieme i mali

In vista del referendum sulla giustizia del 2026, l’Associazione Nazionale Magistrati ha commentato la situazione attuale, affermando che è necessario voltare pagina e superare le divisioni create negli ultimi mesi. La campagna referendaria si è svolta in un clima di crescente delegittimazione nei confronti della magistratura, che ha causato tensioni e ferite tra le componenti del sistema giudiziario. Ora, si legge, è il momento di affrontare insieme le criticità.

La campagna referendaria e il clima di “ delegittimazione costant e” che si è creato nei confronti della magistratura “ha comportato delle lacerazioni e ora sta a noi voltare pagina per superare queste ferite”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione nazionale magistrati ( Anm ) Giuseppe Tango al convegno organizzato da Il Dubbio a Roma, cui partecipano tra gli altri il presidente del Cnf, Consiglio nazionale forense, Francesco Greco e il vice ministro Francesco Paolo Sisto. “Se c’è una cosa che hanno avuto in comune il fronte del sì e il fronte del no – aggiunge – è la consapevoleza che la giustizia è malata. Ma le soluzioni proposte sono state diverse e ora tutti insieme dobbiamo trovarle”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum Giustizia 2026, Anm: “Voltare pagina e affrontare insieme i mali” Referendum giustizia, M5S dopo vittoria No: “Italiani pronti a voltare pagina alle politiche 2027”Referendum giustizia, dopo il No che ha respinto la riforma costituzionale Meloni-Nordio con Toscana grande protagonista che ha detto No in tutte le... Referendum giustizia, Anm contro Anm: "Addio terzietà"La giudice Natalia Ceccarelli, membro del Comitato Direttivo Centrale dell'Anm, durante il direttivo del sindacato delle toghe si è esposta senza... Referendum Giustizia 2026 - Perché VOTARE SÌ Temi più discussi: Referendum Giustizia, la ripartenza per l’Anm risulta complicata; Pronti alle riforme sul Csm. Dall’Anm segnali al governo; L'Italia che cambia dopo il No al referendum; Bolloli: Riforma era per una giustizia più efficace, Gruber smentisce: Non è così, anche Buongiorno diceva il contrario. Referendum giustizia, Nordio: Vittoria dell’Anm. Conte: Meloni va battuta a elezioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum giustizia, Nordio: Vittoria dell’Anm. Conte: Meloni va battuta a elezioni ... tg24.sky.it Ha vinto il Sì al Referendum Giustizia 2026 | Cosa succede: carriere magistrati separate, Alta Corte, due CSMReferendum Giustizia 2026, cosa succede se vince il Sì nei risultati: le conseguenze della riforma Nordio, cosa prevede e come cambia il CSM ... ilsussidiario.net Dopo la vittoria del no al referendum sulla giustizia, l’Associazione nazionale magistrati, che si è spesa anima e corpo per convincere i cittadini a bocciare la riforma del Guardasigilli Carlo Nordio, torna alla carica per chiedere a gran voce che vengano risolti i - facebook.com facebook