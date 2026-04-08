Recuperato l' anziano finito nel Vigenzone mentre cercava bruscandoli

Oggi, poco dopo le 13, nel Vigenzone è stato ritrovato il corpo di un uomo di 85 anni, disperso da giovedì. L'anziano era scomparso mentre cercava di recuperare alcuni oggetti nel territorio, e le ricerche si erano intensificate nelle ore precedenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle circostanze del ritrovamento.

Speranze finite: poco dopo le 13 odierne 8 aprile è stato rinvenuto nel Vigenzone il corpo dell'85enne di cui non si avevano più notizie da giovedì. Di fatto si trovava non distante dal luogo dove è precipitato dall'area arginali mentre era alla ricerca di bruscandoli ed altre “erbette” di campo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Riprese lungo il Vigenzone le ricerche dell'anziano scomparsoAnche durante le festività pasquali non si sono fermate le ricerche dell'anziano di 85 anni residente ad Albignasego di cui si sono perse le tracce... Grosseto: anziano muore nel trattore finito nella piscinaL’Ottava zona di Grosseto è rimasta in uno stato di profondo sconvolgimento a seguito della scomparsa improvvisa di Elino Falconi, un anziano di 83...