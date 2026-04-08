Recensioni dei ristoranti nuove regole in Italia | previsto un termine per pubblicarle e serve lo scontrino

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 7 aprile in Italia sono in vigore nuove norme sulle recensioni dei ristoranti online. La legge stabilisce un termine entro cui devono essere pubblicate e richiede l’uso dello scontrino fiscale come prova di acquisto. Queste regole sono state introdotte per contrastare le recensioni false e migliorare la trasparenza tra clienti e esercizi di ristorazione. La normativa mira a tutelare sia i consumatori che i ristoratori coinvolti.

Le recensioni online influenzano scelte e consumi: con la nuova legge entrata in vigore il 7 aprile, sono state pensate nuove norme più rigide per garantire autenticità, trasparenza e tutelare i ristoratori e clienti da contenuti falsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Recensioni false nel mirino: nuove regole e sanzioni per ristoranti e hotelIl mercato delle recensioni online è diventato un vero e proprio terreno di scontro per ristoranti e hotel.

False recensioni di hotel e ristoranti, cambiano le regole: ecco quando sono vietateRoma, 7 aprile 2026 – Recensioni online entro 30 giorni dalla fruizione del servizio o dall'acquisto del prodotto, e solo da chi ha effettivamente...

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Temi più discussi: Stretta sulle recensioni on line, nuove norme per alberghi e ristoranti; Il governo prova a contrastare le recensioni false online; Recensioni false, entrano in vigore le nuove regole: ecco cosa cambia; Hotel e ristoranti: stop alle recensioni fake.

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