Recensioni dei ristoranti nuove regole in Italia | previsto un termine per pubblicarle e serve lo scontrino

Dal 7 aprile in Italia sono in vigore nuove norme sulle recensioni dei ristoranti online. La legge stabilisce un termine entro cui devono essere pubblicate e richiede l’uso dello scontrino fiscale come prova di acquisto. Queste regole sono state introdotte per contrastare le recensioni false e migliorare la trasparenza tra clienti e esercizi di ristorazione. La normativa mira a tutelare sia i consumatori che i ristoratori coinvolti.

Le recensioni online influenzano scelte e consumi: con la nuova legge entrata in vigore il 7 aprile, sono state pensate nuove norme più rigide per garantire autenticità, trasparenza e tutelare i ristoratori e clienti da contenuti falsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Recensioni false nel mirino: nuove regole e sanzioni per ristoranti e hotelIl mercato delle recensioni online è diventato un vero e proprio terreno di scontro per ristoranti e hotel.

False recensioni di hotel e ristoranti, cambiano le regole: ecco quando sono vietateRoma, 7 aprile 2026 – Recensioni online entro 30 giorni dalla fruizione del servizio o dall'acquisto del prodotto, e solo da chi ha effettivamente...

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Hotel e ristoranti, al via le nuove regole per le recensioni web. Cosa cambiaIl giudizio deve essere pubblicato entro 30 giorni dalla fruizione del servizio o dall'acquisto del prodotto e provenire da chi ha effettivamente soggiornato ... repubblica.it

Recensioni false o pagate, stretta in arrivo: cosa cambia con le nuove norme x.com

Dal 7 aprile 2026 sono in vigore le nuove regole contro le false recensioni: requisiti di liceità, procedura di rimozione, divieti e limiti per hotel, ristoranti e strutture del turismo. - facebook.com facebook