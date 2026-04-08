Realpolitik gli effetti del conflitto in Iran sui mercati energetici al centro del talk

Da davidemaggio.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni mercoledì, il talk di Rete 4 si concentra su temi di attualità, analizzando gli sviluppi più recenti. Questa sera, l’attenzione è rivolta agli effetti del conflitto in Iran sui mercati energetici, con un approfondimento sulle dinamiche internazionali e le ripercussioni sul settore. Come di consueto, il conduttore presenta un appuntamento dedicato all’analisi di notizie di attualità, coinvolgendo esperti e commentatori.

Tommaso Labate, come ogni mercoledì, torna con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk d’attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti dell’8 aprile 2026. Nel corso della serata, un focus sugli effetti del conflitto in Iran sui mercati energetici, tra aumento dei prezzi e tensioni sugli approvvigionamenti, e sulle strategie del Governo guidato da Giorgia Meloni per fronteggiare il rischio di una nuova crisi. Spazio, inoltre, al caso Ungari, alla luce della possibile riapertura delle indagini sulla morte del professor Paolo Ungari, avvenuta nel 1999 e archiviata come incidente. La famiglia ha infatti presentato un esposto alla Procura di Roma, che sta valutando la riapertura del fascicolo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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