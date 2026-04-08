Re Carlo III ha mostrato un gesto affettuoso nei confronti del nipotino Louis, infrangendo le consuete regole del protocollo. Chi ha avuto modo di conoscerlo o di vederlo in azione sa quanto il sovrano sia vicino ai suoi nipoti. La scena ha attirato l’attenzione di molti, dimostrando un lato più spontaneoe meno formale del monarca.

Chi ha avuto la possibilità di conoscere o di vivere da vicino Re Carlo III sa quanto il sovrano sia legato ai suoi nipoti. Il sovrano è stato spesso descritto come un nonno molto affettuoso e attento. Chiaramente il rapporto venutosi a creare con i figli di William e Kate è molto più rispetto a quello che si è instaurato con i bambini di Harry e Meghan, dato che i piccoli Archie e Lilibeth hanno trascorso davvero poco tempo col nonno paterno. Si dice che Carlo abbia creato un legame speciale con l'erede George, e che sia particolarmente legato alla piccola Charlotte, che avrebbe definito "la nipote che avrebbe voluto come figlia". Ma è con Louis, il terzogenito di William, che il Re si è concesso i momenti più teneri, anche in pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Re Carlo e quel dolce gesto per il nipotino Louis: infrante le rigide regole del protocollo

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