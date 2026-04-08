Rayo Vallecano-AEK Atene Conference League 09-04-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol a Vallecas?

Da infobetting.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 aprile 2026 alle 18:45 si disputa la sfida tra Rayo Vallecano e AEK Atene, valida per i quarti di finale di Conference League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, mentre le quote e i pronostici indicano una possibile partita con pochi gol. La squadra spagnola cerca di proseguire il cammino europeo, dopo aver superato le fasi precedenti, mentre i greci sono pronti a sfidare gli avversari a Vallecas.

Il sogno del Rayo Vallecano di arrivare in fondo in Europa prosegue: i Matagigantes sono arrivati ai quarti di Conference League e giovedì affronteranno nella gara d’andata l’AEK Atene. La squadra greca merita grande rispetto: nel maxi-girone è stata la terza squadra migliore mentre nel proprio campionato ha concluso al primo posto in classifica e ora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Rayo Vallecano-AEK Atene (Conference League, 09-04-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol a Vallecas?

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