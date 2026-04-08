Il 9 aprile 2026 alle 18:45 si disputa la sfida tra Rayo Vallecano e AEK Atene, valida per i quarti di finale di Conference League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, mentre le quote e i pronostici indicano una possibile partita con pochi gol. La squadra spagnola cerca di proseguire il cammino europeo, dopo aver superato le fasi precedenti, mentre i greci sono pronti a sfidare gli avversari a Vallecas.

Il sogno del Rayo Vallecano di arrivare in fondo in Europa prosegue: i Matagigantes sono arrivati ai quarti di Conference League e giovedì affronteranno nella gara d’andata l’AEK Atene. La squadra greca merita grande rispetto: nel maxi-girone è stata la terza squadra migliore mentre nel proprio campionato ha concluso al primo posto in classifica e ora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-AEK Atene (Conference League, 09-04-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol a Vallecas?

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Conference League 2025-2026: Rayo Vallecano-AEK Atene, le probabili formazioniGli spagnoli, favoriti sulla carta ma reduci da un campionato altalenante, cercano riscatto in Conference. Fischio d'inizio alle ore 18.45. sportal.it

IL RAYO SI DÀ LA CARICA PRIMA DELLA STORIA Il Rayo Vallecano ha un appuntamento con la storia: il quarto di finale di Conference League contro i greci dell’Aek Atene in settimana Nell’attesa si dà la carica battendo 1-0 l’Elche in una gara equilibrata: d - facebook.com facebook

Il Bello del giovedì sera è online anche questa settimana. Tutto quello che dovete sapere sul Rayo Vallecano, i bidoni rifilati dal calcio italiano al Nottingham Forest, chi è meglio tra Morato e Morata, Razvan Marin e anche qualche contributo serio. x.com