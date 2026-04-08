Raya è il miglior portiere del mondo afferma il matchwinner Havertz

Durante le semifinali di Champions League, il portiere dell'Arsenal è stato elogiato da un suo compagno di squadra, che lo ha definito il “migliore del mondo”. La partita si è conclusa con il suo contributo decisivo, permettendo alla squadra di raggiungere questa fase della competizione europea. Le sue prestazioni sono state al centro dell’attenzione, rafforzando la reputazione di un ruolo cruciale nel calcio internazionale.

2026-04-07 23:34:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: David Raya dell’Arsenal è stato acclamato come il “migliore del mondo” quando i Gunners hanno messo piede nelle semifinali di Champions League. Il sostituto Kai Havertz ha conquistato i titoli dei giornali con un gol vincente in extremis, ma l’attaccante tedesco si è affrettato a puntare il dito contro Raya come il vero eroe a Lisbona. La parata acrobatica di Raya contro Maxi Araujo nel primo tempo ha dato il tono a una serata in cui la resistenza difensiva dell’Arsenal è stata messa alla prova al limite. Raya era in forma ispirata, producendo una serie di parate di livello mondiale per mantenere il punteggio in parità prima dell’intervento tardivo di Havertz. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Sporting-Arsenal, le pagelle: Raya decisivo, 7. Diomande si perde Havertz, 5,5Parate difficili per il portiere dei Gunners: quella al 6' su Araujo vale quanto un gol.

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