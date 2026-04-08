Rave party a Montecatini Val di Cecina | festa interrotta 800 identificati

Durante il fine settimana di Pasqua, un rave party non autorizzato si è svolto nelle Prunaie, nel parco delle pale eoliche di Montecatini Val di Cecina. La Questura di Pisa ha riferito che circa 800 giovani sono stati identificati durante l’intervento di polizia che ha interrotto l’evento. L’attività è stata avviata per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti nella zona.

La Questura di Pisa specifica oggi, 8 aprile, i termini del proprio intervento attivato nel trascorso weekend di Pasqua a Montecatini Val di Cecina: in località Le Prunaie, nel parco delle pale eoliche, è stato organizzato un rave party non autorizzato al quale hanno partecipato circa 800 giovani. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Rave party alle turbine a Montecatini Val di Cecina con 800 giovani da tutta ItaliaMONTECATINI VAL DI CECINA – Un rave party non autorizzato sta tenendo impegnate da ieri notte le forze dell’ordine sulle colline dell’alta Val di... Temi più discussi: Rave party sulle colline di Montecatini Val di Cecina con 800 persone: scatta l’allarme, intervengono le forze dell'ordine; Rave party nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina, radunati oltre 800 giovani dall’Italia e dall’estero; Notte fuori controllo: in 800 al rave party a Montecatini Val di Cecina; Rave party sulle colline toscane, l’allarme: Festa con 800 giovani dall’Italia e dall’estero. Rave party nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina, radunati oltre 800 giovani dall’Italia e dall’esteroIl rave party nella zona di Montecatini Val di Cecina (Pisa) è cominciato sabato sera e dovrebbe terminare nella mattinata di martedì 7 aprile ... virgilio.it In 800 al rave party sulle collineMONTECATINI VAL DI CECINA: La segnalazione di un residente ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine intervenute da tutta la provincia ... toscanamedianews.it Ci sono aggiornamenti sul rave party organizzato per Pasqua a Le Prunaie, a Montecatini Val di Cecina - facebook.com facebook