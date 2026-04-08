Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 8 aprile

Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, mercoledì 8 aprile. La rassegna stampa si concentra sulle notizie riguardanti la Juventus, con approfondimenti e aggiornamenti su questioni legali, risultati e altre tematiche legate alla squadra. I quotidiani presentano articoli dedicati agli ultimi sviluppi e alle vicende che coinvolgono il club in questa settimana.

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