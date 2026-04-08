Ranking Uefa | Fiorentina vola sopra la Juve Bayern sfida il Real

Il ranking Uefa per club ha registrato variazioni importanti, con la Fiorentina che ha superato la Juventus e si posiziona più in alto nella classifica. Nel frattempo, il Bayern Monaco ha ridotto notevolmente il divario con il Real Madrid, che continua a occupare la prima posizione. Questi cambiamenti sono stati resi noti attraverso l’aggiornamento ufficiale della classifica, che si basa sui risultati delle squadre nelle competizioni europee.

Il ranking Uefa per club registra un cambiamento significativo con la Fiorentina che scala le posizioni superando la Juventus, mentre il Bayern riduce drasticamente il distacco dal Real Madrid in vetta alla classifica generale. L’attuale europeo vede il Real Madrid mantenere ancora la prima posizione, nonostante l’avvicinamento del Bayern dopo una vittoria contro i madrileni. La situazione è così fluida che un sorpasso definitivo per il primato potrebbe concretizzarsi dopo la gara di ritorno. Per quanto riguarda le società italiane, l’Inter si conferma il club più autorevole del Paese, sebbene sia uscita dal podio a causa del sorpasso subito dal Liverpool. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ranking Uefa: Fiorentina vola sopra la Juve, Bayern sfida il Real Juventus, la Fiorentina supera la Juve nel ranking UEFALa Fiorentina, nonostante l’annata da incubo in Serie A, ha superato la Juventus nel ranking UEFA grazie agli ottavi di Conference. Bologna e Fiorentina: +5° posto Champions? Il ranking UEFA premiaLa Serie A Rincorre il Sogno Champions: Bologna e Fiorentina Accendono la Speranza, ma la Qualificazione è Ancora una Sfida Aperta La Serie A è in... Ranking UEFA: la corsa al quinto posto in Champions League e la situazione dell’Italia. Cosa è cambiato dopo la notte europeaRanking UEFA: la situazione legata al quinto posto Champions League dell'Italia. Ecco la posizione degli azzurri ... calcionews24.com Ranking UEFA, Italia scivola giù: la Germania allungaLa vittoria del Bayern Monaco contro il Real Madrid dà ulteriore slancio al movimento tedesco nel ranking UEFA. La Germania allunga al terzo posto, distanziando notevolmente Portogallo e Italia al ... fantacalcio.it