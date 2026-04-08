Rally Trofeo Maremma | record di piloti e sfida a 84 anni

A Castiglione della Pescaia si terrà l’11 e 12 aprile il cinquantesimo Rally Trofeo Maremma, un evento che quest’anno registra un numero record di partecipanti. Tra i piloti in gara c’è anche un uomo di 84 anni, che ha deciso di cimentarsi ancora una volta nel rally. La competizione, che si svolge ogni anno, si conferma tra le più longeve e apprezzate della regione.

Castiglione della Pescaia ospiterà l’11 e 12 aprile il cinquantesimo Rally Trofeo Maremma, un evento che vede una crescita record di partecipanti e l’ingresso di un pilota veterano di 84 anni. Il centro operativo della competizione si sposta per la prima volta a Castiglione della Pescaia, che accoglierà le fasi di partenza e arrivo in via Cristoforo Colombo, proprio nei pressi del monumento ai caduti. La biblioteca comunale Italo Calvino, situata in piazza Garibaldi, fungerà invece da quartier generale per la direzione di gara e l’area stampa. Per quanto riguarda la logistica dei mezzi, piazza Ponte Giorgini è stata individuata come area per il parco assistenza, un luogo che ha già sfilare in passato i veicoli della MilleMiglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rally Trofeo Maremma: record di piloti e sfida a 84 anni Rally autostoriche: 3 piloti modenesi dominano la garaIl Campionato Italiano Rally Autostoriche ha preso il via con una gara d’apertura decisiva che ha protagonisti i piloti della provincia di Modena. Motors Rally Show Pavia: ottimi risultati per i Piloti SipontiniAndrea “Tigo” Salviotti, affiancato da Manuela Pellati, ha conquistato un brillante 3° posto in classe Rally5, sfiorando le posizioni di vertice, e... Temi più discussi: COPPA RALLY DI ZONA - 50°Trofeo Maremma: iscrizioni in chiusura il 3 aprile; Castiglione della Pescaia pronta per il 50° Trofeo Maremma; Ettore Falchetti, 84 anni e la passione che non si ferma: Corro finché mi diverto. Rally, i primi 50 anni del Trofeo Maremma: tutto pronto per un'edizione specialeIn occasione della cinquantesima edizione del Rally Trofeo Maremma, organizzato dalla scuderia Maremma Corse 2.0, il Comune di Castiglione della Pescaia presenta una manifestazione che rappresenta un ... corrieredimaremma.it Il rally Trofeo Maremma sposta il mercato: recupero straordinario a maggioIn vista dell'atteso appuntamento con il Rally Maremma, in programma l'11 e il 12 aprile, il Comune di Castiglione della Pescaia ha predisposto una variazione straordinaria al calendario del mercato s ... corrieredimaremma.it #rally #motori #trofeomaremma #maremmacorse #castiglionedellapescaia #IlGiunco - facebook.com facebook Ettore Falchetti, 84 anni e la passione che non si ferma: “Corro finché mi diverto”. Il farmacista di Castiglione della Pescaia torna al Trofeo Maremma: una vita tra rally e motori, dagli anni Settanta a oggi C B bit.ly/ettorefalchett… x.com