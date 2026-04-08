Raggiunto il cessate il fuoco USA-Iran | il regime iraniano ne esce rafforzato

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Iran ha accettato un accordo di cessate il fuoco, raggiunto con gli Stati Uniti, con l'intermediazione di Cina e Pakistan. La decisione arriva dopo pressioni internazionali e sarà seguita, dopodomani, da colloqui in Pakistan finalizzati a consolidare la tregua. Il regime iraniano sembra aver rafforzato la propria posizione nel quadro degli accordi recenti. I colloqui si terranno in un momento di tensioni crescenti nella regione.

L'Iran ha accettato l'accordo di Trump su pressione della Cina e del Pakistan, dopodomani partiranno i colloqui in Pakistan per un cessate il fuoco più duraturo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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