Raggiunto il cessate il fuoco USA-Iran | il regime iraniano ne esce rafforzato

L'Iran ha accettato un accordo di cessate il fuoco, raggiunto con gli Stati Uniti, con l'intermediazione di Cina e Pakistan. La decisione arriva dopo pressioni internazionali e sarà seguita, dopodomani, da colloqui in Pakistan finalizzati a consolidare la tregua. Il regime iraniano sembra aver rafforzato la propria posizione nel quadro degli accordi recenti. I colloqui si terranno in un momento di tensioni crescenti nella regione.

L'Iran ha accettato l'accordo di Trump su pressione della Cina e del Pakistan, dopodomani partiranno i colloqui in Pakistan per un cessate il fuoco più duraturo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Gli Usa cercano una via di uscita, l’Iran un cessate il fuoco realistico Leggi anche: Dimmi La Verità | Stefano Graziosi: «Negoziati Usa per un cessate il fuoco in Iran» Colloqui USA-Iran, Ore decisive tra guerra e pace Temi più discussi: Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Medio Oriente, Trump: 'L'Iran può essere eliminato in una notte, e potrebbe essere domani' - LIVEBLOG; Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua. Guerra Iran-Usa, Trump: «Tregua per due settimane». Teheran pronta a riaprire Hormuz, crolla il petrolioGuerra Iran-Usa, gli aggiornamenti in diretta dell'8 aprile 2026. Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum all'Iran. Trump ha ... ilmessaggero.it Raggiunto il cessate il fuoco USA-Iran: il regime iraniano ne esce rafforzatoL'Iran ha accettato l'accordo di Trump su pressione della Cina e del Pakistan, dopodomani partiranno i colloqui in Pakistan per un cessate il fuoco più ... fanpage.it Gli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco di due settimane, poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva minacciato di spazzare via l’intera civiltà iraniana se non avesse permesso il passaggio delle navi co - facebook.com facebook La capsula Orion e il suo equipaggio hanno raggiunto il punto più lontano dalla Terra, a 406 772 km di distanza. Ora, stanno tornando a casa, avviati sulla traiettoria di ritorno libero affinata dal Modulo di Servizio Europeo #Artemis II @esa @esaspaceflight x.com