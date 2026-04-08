Ragazzo risucchiato dall'idromassaggio | spa sotto sequestro si indaga sul bocchettone senza protezione

Una spa di un hotel a Pennabilli è stata posta sotto sequestro dopo un incidente che ha coinvolto un ragazzo di dodici anni, rimasto gravemente ferito. Secondo quanto riferito, il giovane sarebbe stato risucchiato dal bocchettone dell'idromassaggio senza protezione. Le indagini si concentrano ora sulla conformità delle misure di sicurezza della struttura e sulla presenza di eventuali responsabilità. Le condizioni del ragazzo rimangono critiche.

La spa dell'hotel di Pennabilli in cui si è verificato il tragico incidente è stata posta sotto sequestro; intanto le condizioni del dodicenne continuano ad essere molto gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Risucchiato dall’idromassaggio, il 12enne resta in fin di vita: Spa dell’hotel sotto sequestroRimini, 8 aprile 2026 – Sono ore spasmodiche, vissute con il fiato sospeso e le mani giunte quelle che scorrono lente come anni nelle corsie della... Il ragazzino risucchiato nel bocchettone dell’idromassaggio di una SpaUn ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio. Temi più discussi: Bambino risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio in una Spa: è grave; Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini, è gravissimo; Ragazzino risucchiato dal bocchettone dell'idromassaggio sotto gli occhi dei genitori: indagini sui sistemi di sicurezza; Intrappolato a 12 anni nella vasca idromassaggio dell’hotel di Pennabilli: è gravissimo. Via all’inchiesta. Ragazzo risucchiato dall’idromassaggio: spa sotto sequestro, si indaga sul bocchettone senza protezioneLa spa dell'hotel di Pennabilli in cui si è verificato il tragico incidente è stata posta sotto sequestro; intanto le condizioni del dodicenne continuano ... fanpage.it Ragazzino risucchiato dal bocchettone dell'idromassaggio sotto gli occhi dei genitori: indagini sui sistemi di sicurezzaLa tragedia si è consumata nel giorno di Pasqua in un hotel del Riminese e l'adolescente è in condizioni disperate. L'impianto è sotto sequestro, devono essere eseguiti accertamenti tecnici ... today.it Tra poco nel Tg delle 14 su Rai tre: - Il dramma del 12enne risucchiato dal bocchettone di una piscina idromassaggio. Il ragazzo, originario della provincia di Ascoli Piceno, è in gravi condizioni all'ospedale di Rimini; - La Pasquetta nei comuni del cratere sismi - facebook.com facebook Pasqua tragica a Rimini: ragazzino risucchiato dalla pompa di una piscina in una Spa. E’ in coma x.com