Il cantante annuncia un nuovo concerto che si terrà il 20 agosto 2026 nell’Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori, in Campania. La vendita dei biglietti è già iniziata e l’evento fa parte del tour estivo intitolato “Infinito-Estate 2026”. La data si inserisce nel calendario delle esibizioni live del cantante, che torna a esibirsi in questa location dopo un periodo di assenza.

Raf torna dal vivo con “Infinito-Estate 2026” e farà tappa anche in Campania. L’appuntamento è in programma per giovedì 20 agosto 2026 nel suggestivo Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori, in Costiera Amalfitana. Intanto, cresce l’attesa per l’apertura della vendita dei biglietti. Il nuovo tour celebra i 25 anni di “Infinito”, uno dei brani simbolo della carriera del cantautore, e accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso i successi che hanno segnato oltre quarant’anni di musica italiana. La tournée è organizzata da Friends & Partners, prodotta da Girotondo srl in collaborazione con Momy Records. Raf a Maiori con “Infinito-Estate 2026”. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Raf in concerto a Maiori il 20 agosto 2026: al via la vendita dei biglietti

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