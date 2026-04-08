Radici fest il festival primordiale al Circolo Rathaus

Sabato 11 aprile, il Circolo Rathaus sarà teatro di Radici Fest, un evento ideato e organizzato dalla classe quinta di audiovisivo multimediale del Liceo artistico Bruno Cassinari di Piacenza. La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 24 e si focalizza sulla riscoperta delle radici preistoriche del fare, promuovendo la filosofia del “do it yourself”. L’evento coinvolge diverse attività legate alla creatività e all’artigianato.

Sabato 11 aprile dalle 10 alle 24 il Circolo Rathaus ospiterà Radici, un festival ideato e organizzato dalla classe quinta audiovisivo multimediale del Liceo artistico Bruno Cassinari di Piacenza, dedicato alla riscoperta delle radici preistoriche del fare e alla filosofia del “do it yourself”. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Femme Fest, al Circolo Arci Belleri una serata contro la violenza di genereUna serata di incontro, ascolto e consapevolezza per affrontare il tema della violenza di genere attraverso testimonianze, strumenti giuridici e...

Script Fest: sta arrivando il Festival dedicato al mondo della sceneggiatura (e porta con sé un ospite d’onore)Quello del mondo della sceneggiatura cinematografica è di primaria importanza, in quanto è alla base stessa dell’esistenza di un film e per questo è...

Radici fest, il festival primordiale al Circolo RathausPer trovarla servono ricerche, documenti, incroci, storie cercate, non suggerite da un algoritmo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che esplora e porta alla luce ciò che sfugge. Il ... ilpiacenza.it

Parte il festival Radici, domenica arriva GrossmanRadici, il festival dell'identità (coltivata, negata, ritrovata) apre a Torino e torna a interrogarsi sul tema dell'identità e sul nostro rapporto con noi stessi e con l'Altro da noi. Il festival - un ... ansa.it