‘Racconti sotto l’ulivo’ presentazione del libro ' La stallina' dell' artista Mirella Guidetti Giacomelli
Venerdì 10 alle 18.30 si svolgerà all’Ego’ Lounge di Ferrara un evento nell’ambito della rassegna ‘Racconti sotto l’ulivo’. In questa occasione, l’artista Mirella Guidetti Giacomelli presenterà il suo libro intitolato ‘La stallina’ durante un incontro condotto dalla giornalista Margherita Goberti. La presentazione offrirà l’opportunità di ascoltare l’autrice parlare delle sue opere e del suo lavoro creativo.
Venerdì 10 (ore 18.30), nella rassegna ‘Racconti sotto l’ulivo’ sarà la volta all’Ego’ Lounge di Ferrara, dell’artista Mirella Guidetti Giacomelli, che parlerà del suo libro ‘La stallina’ con la giornalista Margherita Goberti.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayMirella Guidetti Giacomelli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
'Racconti sotto l’ulivo': presentazione del libro-compendio 'Non succede, ma se succede… siamo pronti?'Riparte venerdì 6 la rassegna ‘Racconti sotto l’ulivo’ dell’Ego’ Lounge di Ferrara in collaborazione con il consorzio eventi editoriali.
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