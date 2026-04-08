Racchetta distrutta e urla pubblico impazzito | caos dopo il match di Berrettini il video incredibile

Dopo un match combattuto, l’atleta ha distrutto la racchetta e ha urlato, mentre il pubblico ha reagito con entusiasmo, creando un’atmosfera di caos. Un video mostra chiaramente il momento di tensione e il coinvolgimento degli spettatori. La partita si è conclusa con un risultato inaspettato, lasciando molti senza parole. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui fatti accaduti subito dopo il match.

Se qualcuno avesse pronosticato un trionfo di Berrettini su Medvedev con un doppio 6-0 in meno di un’ora, sarebbe stato preso per visionario. E invece, a Montecarlo, la realtà ha superato l’immaginazione, regalando una partita così assurda da sembrare irreale, quasi da richiedere una prova concreta per convincersi che sia davvero accaduta. Sul palcoscenico del Court Rainier III è andato in scena un incontro destinato a restare negli annali, non tanto per l’equilibrio quanto per il suo opposto: una dominazione totale. Che il russo non ami la terra battuta è cosa risaputa, ma una resa di tale portata ha lasciato tutti senza parole. Berrettini ha fatto il suo, senza strafare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Racchetta distrutta e urla, pubblico impazzito: caos dopo il match di Berrettini, il video incredibile Medvedev distrugge la racchetta contro Berrettini: il pubblico lo fischiaGiornata da dimenticare a Montecarlo per Daniil Medvedev, che ancora una volta dimostra di non apprezzare particolarmente la terra rossa. Leggi anche: Medvedev perde la testa contro Berrettini: racchetta frantumata a ripetizione, il pubblico disapprova