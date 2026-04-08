Una statua in legno, collocata lungo la strada che conduce a un antico villaggio di operai, è stata bruciata, suscitando rabbia e richieste di ricostruzione. La struttura si trovava a circa mille metri di altezza e rappresentava un punto di riferimento per molti ciclisti e credenti, che si fermavano per pregare durante il percorso. La comunità locale si è mobilitata per chiedere la ricostruzione del crocifisso danneggiato.

Per i ciclisti della salita al Biulè quel crocifisso in legno posizionato sulla strada che porta allo storico villaggio degli operai di Cesano Maderno salendo dolcemente fino ai mille metri di altezza era una specie di benedizione e passaggio obbligato: i credenti si fermavano per una preghiera. Gli altri per prendere fiato e un po’ di ristoro alla fatica riconoscendo in quella piccola scultura un atto di fede e un tributo a una storia antica di anime pie e laboriose. Nel pomeriggio di Pasqua il crocifisso è andato a fuoco. Non si sa chi sia stato: l’hanno trovato avvolto dalle fiamme e nulla hanno potuto i vigili del fuoco per salvarlo. Il video ha fatto il giro dei social grazie alla solerzia del consigliere comunale della lista Bosio Per Cesano Cristiano Crippa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Rabbia e mobilitazione per ricostruire il crocifisso bruciato

Leggi anche: Cesano Maderno, nel giorno di Pasqua, bruciato il Crocifisso votivo del Biulè

Maltempo in Calabria, Musumeci nell’area grecanica: “Ricostruire presto, ma ricostruire bene "Il vento del ciclone ha smesso di soffiare, ma lungo la fascia costiera sud della Calabria i segni del maltempo restano ben visibili, strade...

Temi più discussi: May Day a Minneapolis; Uova colorate contro il Consolato: la protesta della comunità iraniana a Milano; Gattina torturata a Roma, centinaia in piazza per Rosi al grido di Giustizia subito; Reno De Medici, produzione ferma e rabbia operaia: Non si può morire di lavoro nel 2026.

Sangue sull’Aurelia, Limatola annuncia nuova mobilitazione: «Negli ultimi anni i fondi per realizzare il corridoio tirrenico sono stati stanziati e poi tagliati»«Il Governo può fare molto, è il decisore principale. La Provincia di Grosseto promuoverà un’iniziativa politica forte» ... corrieredimaremma.it

Rabbia: la scienza conferma che sfogarsi non serveLa rabbia è un'emozione ancestrale, nata insieme all’umanità per aiutare l’individuo a difendersi da frustrazioni, ingiustizie o bisogni insoddisfatti, e quindi sopravvivere. Non è perciò un fatto di ... tgcom24.mediaset.it

"Ci spolpano da anni": a Reggio Calabria scoppia la rabbia per i nuovi aumenti dei traghetti Caronte & Tourist. La dura denuncia di Giovanna Roschetti - facebook.com facebook

Crosetto e la rabbia dopo l'informativa alla Camera: "Avrei voluto replicare, ho detto cose che le opposizioni non hanno neanche capito" x.com