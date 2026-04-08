Quinto appuntamento con gli orafi contemporanei a Villa Zito la collezione Fecarotta Antichità

Sabato 11 aprile alle 17, Villa Zito ospiterà la presentazione della collezione Fecarotta Antichità, all’interno della quinta tappa dedicata agli orafi contemporanei nella mostra intitolata L’età dell’oro. L’evento si svolgerà nella nuova sezione del museo, dove sarà possibile ammirare pezzi provenienti dalla collezione. La manifestazione prosegue il percorso di esposizioni dedicate agli artigiani contemporanei nel contesto di Villa Zito.

Sabato 11 aprile alle 17, Villa Zito ospiterà la collezione Fecarotta Antichità, per il quinto appuntamento con gli orafi contemporanei nella nuova sezione della mostra L'età dell'oro. Il gioiello siciliano tra XVII e XIX secolo. Opere, collezionismo e contesti per l'oreficeria contemporanea. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

La collezione RossoCorallo a Villa Zito: in mostra le creazioni di Platimiro FiorenzaSarà Platimiro Fiorenza, “l’ultimo orafo corallaro”, erede di una storica dinastia di Trapani, a inaugurare la nuova sezione della mostra “L'età...

Walking tour "La collezione Fecarotta": viaggio tra lusso, antiquariato e memorie cittadineUn itinerario esclusivo tra ricordi, luoghi e memorie che hanno segnato la storia elegante della città.

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