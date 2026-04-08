Questura di Benevento il bilancio del primo trimestre | grande attenzione sulla movida

Nei primi tre mesi dell’anno, la questura di Benevento ha concentrato la sua attenzione sulla gestione della movida, con interventi mirati per garantire la sicurezza pubblica durante gli orari di maggiore afflusso di giovani nei locali e nelle vie centrali della città. Sono stati effettuati controlli e operazioni di prevenzione, con particolare attenzione a comportamenti che potessero compromettere l’ordine pubblico. La relazione ufficiale riporta i numeri delle attività svolte e le iniziative adottate.

Tempo di lettura: 3 minuti Nei primi mesi dell’anno, in attuazione delle specifiche prerogative demandate all’autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Questore di Benevento, al termine delle attività istruttorie effettuate dalla Divisione Anticrimine, ha irrogato in ambito provinciale complessivamente 66 provvedimenti nell’ambito delle “misure di prevenzione” con la finalità non solo di arginare la criminalità predatoria e tutelare la sicurezza delle aree dei centri urbani più a rischio, ma anche di prevenire il fenomeno della violenza in ambito domestico. Sono stati emessi 9 divieti di accesso ad aree urbane (c.d. daspo Willy) per episodi di cosiddetta “movida violenta”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Questura di Benevento, il bilancio del primo trimestre: grande attenzione sulla movida Giovedì 19 febbraio il convegno sul primo Bilancio Pop del Comune di BeneventoIl programma prevede i saluti del sindaco Clemente Mastella e del rettore dell’Università Giustino Fortunato Giuseppe Acocella. Presentato il primo Bilancio Pop del Comune di Benevento: Amministrazione premiata con targa?E’ stato presentato stamane il primo Bilancio pop del Comune di Benevento, realizzato in collaborazione con l’Università di Torino (Dipartimento di... Temi più discussi: Intensificazione dei controlli nel weekend di Pasqua.; La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare; Si è insediato oggi 1 aprile 2026, il nuovo Questore della Provincia di Benevento, Dirigente Superiore Dr. Giovanni Leuci; Benevento, il nuovo questore Leuci si presenta: Prevenzione arma contro la criminalità giovanile. Benevento, 66 misure di prevenzione nel primo trimestre: focus su movida violenta e violenza domesticaNei primi mesi del 2026, la Questura di Benevento ha intensificato le attività di prevenzione della criminalità sul territorio provinciale. Al termine delle indagini della Divisione Anticrimine, il Qu ... ntr24.tv Benevento – Stalker recidivo finisce ai domiciliariLa Polizia di Benevento applica il braccialetto elettronico dopo ripetute violazioni del divieto di avvicinamento ... irpinia24.it https://www.gazzettabenevento.it/Sito2009/dettagliocomunicato2.phpId=177105 Giovanni Leuci, il nuovo questore di Benevento, si è presentato alla Stampa poche ore dopo il suo arrivo nella Questura sannita Il Sannio l'ho vissuto sin qui da turista, essendo - facebook.com facebook