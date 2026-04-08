È difficile vedere in scena quest’opera di Pirandello, perché molti la considerano poco riuscita o addirittura brutta. La rappresentazione di questo titolo non è molto frequente, e questa scelta può dipendere dalle opinioni contrastanti sulla qualità del testo. Nonostante ciò, la sua presenza nel cartellone teatrale rimane rara, lasciando spazio a poche rappresentazioni nel corso del tempo.

Branciaroli, non capita molto spesso di veder messo in scena questo titolo di Pirandello. Secondo lei perché? "C’è chi lo reputa brutto, non riuscito. Il che può essere in parte vero dal punto di vista testuale. Il linguaggio è molto complesso, con molte delle tipiche ‘giravolte’ pirandelliane. E’ anche difficile da imparare a memoria. Le ultime parti tra l’altro furono scritte con l’aiuto del figlio. Ma è la drammatizzazione del testo, soprattutto, ad essere difficile. Il tema, per intenderci, è quello di ‘Doppio sogno’ di Schnitzler, che ha ispirato il film ‘Eyes wide shut’ di Kubrick". Qual ‘è, esattamente? "La perdita di coscienza che spesso colpisce chi compie un ‘delitto’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Questo Pirandello è un’avventura interessante"

Boga inizia la sua avventura con la Juve: «Orgoglioso di far parte di questo club leggendario». Poi il messaggio ai tifosi – FOTOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

“Stato interessante”, a Seriate in scena ShamzyVenerdì 20 marzo, alle 21, sul palco del cineteatro Gavazzeni di Seriate c’è Shamzy con “Stato interessante”.

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Orlando: Cosa non deve mancare la Nazionale questa sera? La fameA Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Silvio Orlando: Prima volta che interpreto un'opera di Pirandello? Vedevo Pirandello con un po' di muffa, ma con la maturità h ... ilnapolionline.com

Crotone, inaugurato il nuovo asilo comunale di via PirandelloSi è svolta questa mattina l’inaugurazione del nuovo asilo nido comunale di via Pirandello, un’opera attesa e significativa per l’intero territorio. La ... catanzaro.gazzettadelsud.it

Luigi Pirandello - “Il fu Mattia Pascal” Ho deciso in questo periodo di rileggere dopo tanti anni (la prima volta lo lessi alle superiori) un vero e proprio classico (datato 1904) della letteratura italiana. Come spesso accade con questi libri senza tempo, la lettura m - facebook.com facebook