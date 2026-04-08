Question time alla Camera | Valditara risponde su propaganda a scuola digitale e stipendi Appuntamento alle 15 su Rai Parlamento

Oggi alle 15:00 si svolge alla Camera un question time dedicato a diverse questioni tra cui propaganda scolastica, uso del digitale e livelli di stipendio. La seduta, trasmessa in diretta da Rai Parlamento, prevede risposte immediate da parte dei rappresentanti istituzionali su temi di attualità e politica educativa. L'incontro si inserisce nell'ambito delle interrogazioni parlamentari programmate per questa giornata.

Oggi, 8 aprile, torna l'appuntamento parlamentare con le interrogazioni a risposta immediata. Come riporta l'agenzia ANSA, la seduta inizierà alle ore 15:00 a Montecitorio e sarà visibile in diretta televisiva a cura di Rai Parlamento. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Guerra in Medio Oriente, Cuba e doc su Regeni: il Question Time con Tajani e Giuli alla Camera. La direttaGuerra in Medio Oriente, crisi umanitaria e Cuba e il caso del documentario su Giulio Regeni.

Mobilità docenti e ATA, ordinanza in arrivo. Novità sulle deroghe: facciamo il punto. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) LIVE Mercoledì 11 marzo alle 17:15È stato sottoscritto ieri, martedì 10 marzo, il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202728.

Temi più discussi: Rai Parlamento - Question Time - Question Time - Interrogazioni a risposta immediata - Video; Camera, oggi Question time con Zangrillo e Urso; Question Time Camera oggi: 5 ministri rispondono; Rai: variazioni programmi tv di domani.

Question time alla Camera con Valditara, Tajani, Giuli, Musumeci e LocatelliE' in programma oggi alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento, con i ministri Valditara, Tajani, Giuli, Musumeci e ... ansa.it

Oggi question time con tra gli altri il ministro TajaniSi svolge oggi, mercoledì 8 aprile, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.Il ministro degli Affari esteri e della coop ... avionews.it

L’Europa, il Mediterraneo e il conflitto in corso. Cosa dobbiamo attenderci dai prossimi mesi Il mio intervento a PuntoEuropa, la rubrica di RaiParlamento. - facebook.com facebook