Question Time alla Camera Sasso all’attacco | Stop all’islamizzazione nelle aule il centrodestra ha abbandonato il tema identitario

Durante la sessione di Question Time alla Camera, un deputato del centrodestra ha presentato un'interrogazione parlamentare incentrata sulla presunta crescita dell'islamizzazione nelle scuole italiane. L'esponente ha accusato il centrosinistra di aver trascurato il tema identitario, chiedendo interventi specifici per affrontare la questione. La discussione si è concentrata sull'eventuale presenza di pratiche o contenuti religiosi che potrebbero influenzare il percorso educativo.

Un'interrogazione parlamentare per accendere i riflettori su quello che viene definito "il pericolo dell'islamizzazione nelle scuole italiane". Questo pomeriggio alle ore 15:00, il capogruppo di Futuro Nazionale con Vannacci in commissione Cultura, Scienza e Istruzione, Rossano Sasso, chiamerà il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a rispondere in Aula su una serie di episodi che, secondo l'esponente politico, segnano una pericolosa deriva identitaria e culturale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Il Made in Italy conquista Londra: dopo il question time di Starmer, alla Camera dei Comuni “un assaggio d’Italia”L’iniziativa, in programma dalle 12:30 alle 14:30 subito dopo il question time del primo ministro Starmer, offrirà ad alcune imprese italiane con...

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Question time alla Camera con Valditara, Tajani, Giuli, Musumeci e LocatelliE' in programma oggi alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento, con i ministri Valditara, Tajani, Giuli, Musumeci e ... ansa.it

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#ConsiglioRegionaleLiguria #RegioneLiguria Il Consiglio regionale di oggi, dedicato al "question time", con interrogazioni e interpellanze su sanità, pari opportunità, trasporti, infrastrutture, agricoltura, personale, università, spettacolo regione.liguria.it/homepa x.com

Alle ore 10 inizia la seduta di “question time” con in discussione interrogazioni e interpellanze. Programma: https://www.regione.liguria.it/homepage-consiglio/item/46051-cons-reg-07042026-dir-stream.html Diretta streaming: https://www.regione.liguria.it/ - facebook.com facebook