Arthur Bento si prepara ai playoff per il quinto posto, un’occasione importante per lui. Nell’intervista ha commentato che questi incontri rappresentano un’opportunità di crescita personale. Ha anche ricordato la sua ultima partita ufficiale da titolare, che risale al Mondiale 2025, durante la sfida tra Brasile e Serbia. Questi playoff sembrano un momento decisivo per il suo percorso, anche se non ha fornito dettagli sui prossimi obiettivi.

Questi play off per il quinto posto sono soprattutto per lui, Arthur Bento. "La mia ultima partita ufficiale da titolare? Beh, è passato tanto tempo, credo sia stata Brasile-Serbia al Mondiale 2025". Eh già, il brasiliano è stato utilizzato molto poco durante la stagione, nonostante le premesse che venivano da un’estate vissuta da protagonista con la casacca di una Nazionale così importante come quella brasiliana. Il campo, anche lunedì contro Cuneo, ha dimostrato però che il giocatore è ancora acerbo per poter stare con costanza a certi livelli. Dall’altra parte però è anche vero che solo la pratica di partite ufficiali, di sfide impegnative, l’esperienza sul campo e non solo in allenamento, forgiano i giocatori del futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Questi playoff mi serviranno per crescere"

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Venerdì 10 aprile, alle ore 21:30, il PalaFlacco ospiterà la Gara 1 dei playoff - facebook.com facebook

Alla vigilia della sfida decisiva dei playoff per l’accesso ai #Mondiali, poi sfumata in #Bosnia dopo la lotteria dei rigori, all’interno del gruppo azzurro sarebbe emersa una questione delicata. Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, alcuni giocatori x.com