Questa settimana, la Serie A ha visto in campo solo 64 calciatori italiani, un numero che segna una diminuzione rispetto al passato. A una settimana dalla partita in Bosnia, questa cifra rappresenta una presenza ridotta degli italiani nelle squadre del massimo campionato italiano. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi, che osservano con attenzione eventuali sviluppi futuri.

Rivoluzione? Forse domani. A una settimana dalla disfatta in Bosnia, la Serie A si è presentato con solo 64 italiani in campo. L’analisi di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Serie A, altro che rivoluzione. Si legge sul Corriere dello Sport: Fa comunque impressione verificare che nella prima giornata post-fallimento mondiale, il terzo di fila, la Serie A abbia presentato dall’inizio 64 italiani e 156 stranieri, ovvero il 29,1% contro un impressionante 70,9% (molte le pippe al sugo). Le cose sono migliorate di poco con le sostituzioni e alla fine abbiamo contato 92 italiani e 222 strangers in the night. La nostra notte. Soltanto quando riusciremo a capovolgere la situazione, invertendo i numeri e ottenendo un rapporto percentuale “alla spagnola”, potremo dire di aver ritrovato il calcio italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Questa settimana la Serie A si è presentata con solo 64 italiani in campo

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