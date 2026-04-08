Quei tigli che dividono | Sì all’abbattimento

A Porto Garibaldi, nel quartiere di via Livraghi, si sta discutendo sulla possibilità di abbattere alcuni tigli che dividono l’area. Da un lato, Legambiente e alcuni consiglieri si oppongono all’intervento, mentre dall’altra parte è stata avviata una petizione a favore dell’abbattimento, promosso dal Comune. La questione riguarda la decisione di intervenire sugli alberi per motivi di sicurezza o di tutela ambientale.

Anche i tigli dividono. Da una parte Legambiente e alcuni consiglieri che bocciamo l’ abbattimento, dall’altra una petizione che sostiene l’intervento in via Livraghi a Porto Garibaldi, intervento promosso dal Comune. "Da diversi giorni assistiamo alla campagna mediatica di Legambiente e di alcuni consiglieri comunali contro la rimozione dei tigli di via Livraghi a Porto Garibaldi – così recita il testo della petizione – conseguente agli imminenti lavori di riqualificazione dell’intera strada. Abbiamo letto ed ascoltato di tutto, ma rileviamo meravigliati come non siano emersi i contenuti e le motivazioni oggettive di questo intervento esplicitati in modo chiarissimo nell’incontro pubblico promosso dall’Amministrazione Comunale, il 19 marzo nella sala Consigliare di Comacchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quei tigli che dividono: "Sì all’abbattimento" Abbattimento tigli secolari: Comitato cittadino e Legambiente organizzano un incontro pubblicoLa riunione si prefigge di analizzare lo stato attuale della situazione e coordinare le prossime azioni in difesa del verde pubblico Vanno avanti le... "Non abbattete quei tigli". La petizione prende quotaLegambiente Delta del Po sul piede di guerra per la questione dei tigli di Porto Garibaldi: 20 associazioni schierate contro le motoseghe.