Quartieri più inclusivi Rimini rilancia le Reti Sociali con nuovi appuntamenti

Il Comune di Rimini e l’Azienda Usl della Romagna continuano a organizzare nuovi incontri per le Reti Sociali di Quartiere. Questo percorso si inserisce nell’ambito dei Nodi Territoriali di Salute, un progetto avviato per rafforzare i legami tra i diversi quartieri della città e favorire un ambiente più inclusivo. Gli appuntamenti sono previsti nel prossimo periodo e coinvolgono diverse realtà del territorio.

Prosegue con continuità il percorso avviato dal Comune di Rimini e dall’Azienda Usl della Romagna, nell’ambito dei Nodi Territoriali di Salute, per la costituzione delle Reti Sociali di Quartiere. Si tratta di gruppi territoriali aperti alla cittadinanza, finalizzati a costruire comunità più. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Dai Nodi di Salute alle Reti Sociali: Rimini costruisce comunità più inclusiveDal 3 marzo prenderà avvio il percorso delle Reti Sociali, con i primi incontri pubblici nei territori in cui sono già attivi i Nodi Territoriali di... Rimini rafforza i servizi sanitari: al via i nuovi ambulatori sociali per le persone fragiliMartedì mattina (7 aprile) sono stati inaugurati i nuovi ambulatori sociali presso gli spazi del Centro Servizi a contrasto delle povertà. Reti sociali di quartiere, a Rimini prosegue il percorso partecipatoVa avanti a Rimini il percorso dedicato alla costruzione delle Reti Sociali di Quartiere, promosso dal Comune di Rimini insieme all’Azienda USL della Romagna ... chiamamicitta.it Spiaggia inclusiva di Rimini in 'overbooking'Sono più di mille le persone accolte nei primi due mesi di attività della nuova spiaggia inclusiva di Rimini. Lo stabilimento ideato dal Comune e gestito da una rete di società sociali, sportive e ... ansa.it