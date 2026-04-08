Quanti ritardi per l’asilo adesso basta

A Spinetoli, i genitori dei bambini che frequentano l’asilo sono in protesta a causa dei frequenti ritardi e della gestione della struttura. La scuola, considerata provvisoria fin dall’inizio, non ha mai garantito le condizioni ottimali per i piccoli, nonostante sia ormai diventata una presenza stabile nel territorio. La situazione ha portato a un crescente malcontento tra le famiglie, che chiedono interventi concreti per migliorare il servizio.

A Spinetoli capoluogo cresce la protesta dei genitori per la situazione dell’asilo, una realtà che da troppo tempo viene considerata provvisoria ma che, nei fatti, è diventata stabile senza offrire le condizioni adeguate ai bambini. Le famiglie denunciano con forza il ritardo nell’avvio dei lavori per la nuova struttura e chiedono risposte chiare e tempi certi all’amministrazione comunale: quando partiranno realmente i lavori? E soprattutto, quanto tempo sarà necessario per garantire ai più piccoli un ambiente dignitoso e adeguato? Attualmente, i bambini sono ospitati negli spazi dell’ex mensa scolastica, un luogo originariamente destinato ad altro e adattato alle esigenze dell’asilo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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