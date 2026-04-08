Durante un evento a Vienna, una squadra di basket ha partecipato a una serie di incontri che hanno coinvolto diverse nazioni. I partecipanti hanno affrontato partite e momenti di condivisione, mettendo alla prova le proprie capacità e imparando a gestire vittorie e sconfitte. L’esperienza ha visto ragazzi e ragazze condividere il campo, creando legami oltre l’aspetto sportivo. La manifestazione ha dimostrato come lo sport possa favorire l’integrazione e il rispetto tra i partecipanti.

Si impara a vincere e si impara a perdere. E mentre lo si fa, si impara a vivere. Il basket aiuta, ma la differenza la fa la giusta compagnia. La compagnia giusta è un gruppo di persone che vedono le cose allo stesso modo e che, come diceva Al Pacino parlando di football, quando hanno la palla in mano, non importa cosa stia facendo la difesa, vanno all’attacco, insieme. E’ questo che fa una squadra. La scorsa settimana tre gruppi della Cesena Basket 2005, due under 15 e l’under 13, hanno lasciato la Romagna per raggiungere Vienna e partecipare a un torneo internazionale che ha visto scendere in campo oltre 5.000 atleti provenienti da tutta Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quando lo sport unisce al di là dei risultati. L’esperienza a Vienna per la Basket 2005

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