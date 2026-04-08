Quando la moda diventò arte La rivoluzione di Elsa Schiaparelli

A Londra è in corso una mostra che chiarisce un equivoco legato alla storia della moda, evidenziando come alcuni capi siano diventati vere e proprie opere d’arte. La mostra si concentra sul ruolo di una stilista italiana che, negli anni ‘30, rivoluzionò il modo di concepire l’abbigliamento, combinando elementi artistici e sartoriali in modo innovativo. La rassegna presenta una selezione di creazioni che hanno segnato un passaggio importante nella storia del costume.

Mancinelli A Londra c’è una mostra che mette fine a un equivoco piuttosto elegante e piuttosto sciocco: Elsa Schiaparelli non fu soltanto la sacerdotessa del cappello a forma di scarpa, la regina dello choc mondano, la madrina di ogni colpo di scena da red carpet; fu una delle pochissime persone ad avere capito, con anticipo quasi indecente, che la moda poteva pensare. Il Victoria and Albert Museum lo dichiara senza civetteria già dal titolo, Schiaparelli: “Fashion Becomes Art“, prima grande mostra britannica dedicata alla maison, aperta fino all’8 novembre e costruita per seguire la traiettoria di Elsa dagli anni Venti fino alla reinvenzione contemporanea di Daniel Roseberry, attuale direttore creativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quando la moda diventò arte. La rivoluzione di Elsa Schiaparelli Settimana della moda di Parigi: alla ricerca di Elsa Schiaparelli?Nei saloni di Place Vendôme, così come nelle profondità del Museo del Louvre che ospita la sfilata autunno-inverno 2026, Elsa è sempre presente. Da Dalí a Dua Lipa, la grande mostra su Schiaparelli: il viaggio nella storia stilista che ha trasformato la moda in arte al V&A Museum di LondraCresciuta a Roma tra filosofia, arte e miti, Elsa Schiaparelli a Londra si sentiva a casa; amava la sua libertà di espressione, la sua letteratura e... The Scandalous Heiress Whose Jewelry Empire Made Cartier Tremble: Daisy Fellowes Temi più discussi: Quando la moda diventò arte. La rivoluzione di Elsa Schiaparelli; Quando la moda diventa arte: i best dress di Schiaparelli; Il racconto della mostra su Elsa Schiaparelli a Londra; Londra omaggia Elsa Schiaparelli. Quando la moda diventò arte. La rivoluzione di Elsa SchiaparelliAl VIctoria e Albert Museum di Londra una grande mostra rende omaggio alla pionieristica stilista ... msn.com Elsa Schiaparelli diceva: «Trovo che disegnare vestiti non sia una professione ma un’arte». Al V&A la mostra sul legame della stilista con l'arteDalla boccetta di profumo Shocking disegnata da Leonor Fini alla collaborazione con Salvador Dalí: sono oltre 400 i pezzi d'archivio scelti dal Victoria and Albert Museum di Londra per raccontare Schi ... vogue.it Assolutamente da non perdere. Il mito di Elsa Schiaparelli in un libro e in una mostra a Londra. www.thewaymagazine.it/fashion/il-mondo-riscopre-schiaparelli-mito-della-moda/ - facebook.com facebook