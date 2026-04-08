Puzzle Gag – Comedy Lab & Music Show

Sabato 11 aprile alle 21:00, il Teatro Lazzari Felici nel centro storico di Napoli ospiterà Puzzle Gag, uno spettacolo che combina comicità e musica dal vivo. L'evento si svolge in un laboratorio comico-musicale, dove monologhi, sketch e improvvisazioni si alternano sul palco, creando un mix di intrattenimento originale e coinvolgente. La serata promette di offrire un’esperienza di teatro e musica in un’unica occasione.

Sabato 11 Aprile alle ore 21:00 il palco del Teatro Lazzari Felici (nel cuore del centro storico di Napoli) si accende con uno spettacolo unico nel suo genere!Puzzle Gag è un laboratorio comico-musicale dove monologhi, sketch, improvvisazione e musica dal vivo si intrecciano in una serata tutta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Mike & Nick & Nick & Alice, recensione: un'action comedy senza personalitàVince Vaughn, James Marsden e Eiza Gonzalez sono i tre protagonisti di un film che, a tratti, sembra disinteressato verso ciò che racconta. Mike & Nick & Nick & Alice, recensione: action comedy senza personalitàVince Vaughn, James Marsden e Eiza Gonzalez sono i tre protagonisti di un film che, a tratti, sembra disinteressato verso ciò che racconta. Kinger vibes to chill & drive to