Vladimir Putin ha firmato un accordo con il governo militare del Madagascar, rafforzando la presenza russa nell’isola. L’intesa prevede l’accesso alle risorse minerarie e l’uso di rotte marittime strategiche. La mossa avviene mentre le tensioni internazionali si concentrano sul Medio Oriente, lasciando poco spazio a osservatori e alleati occidentali. Il governo locale ha confermato la firma dell’accordo senza ulteriori dettagli pubblici.

Vladimir Putin sta consolidando la sua influenza nel Madagascar attraverso un accordo strategico con il governo militare di Michael Randrianirina, puntando al controllo di risorse minerarie e rotte marittime mentre l’Occidente è distratto dal Medio Oriente. Il colonnello Michael Randrianirina, salito al potere a seguito del colpo di Stato avvenuto nell’ottobre scorso, ha scelto di legare il proprio destino al Cremlino. Questa svolta è stata sancita pubblicamente durante la consegna di aiuti alimentari, camion e elicotteri da combattimento, occasione in cui il leader malgascio ha definito Putin come un fratello, impegnandosi a dare nuovo impulso ai legami tra Mosca e Antananarivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Putin conquista il Madagascar: tra terre rare e rotte strategiche

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