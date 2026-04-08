Punto nascite Gruccia | ecco perché deve rimanere aperto Il dossier

È stato inviato oggi un dossier di circa 200 pagine che esamina le problematiche legate ai collegamenti tra i comuni del Valdarno e gli ospedali di San Donato ad Arezzo e Santa Maria Annunziata a Firenze. Il documento include relazioni tecniche, studi sul traffico e rassegne stampa, evidenziando le difficoltà di accesso alle strutture sanitarie nella zona. Questa analisi si focalizza sulla necessità di mantenere aperto il punto nascite di Gruccia.

Un dossier di quasi 200 pagine, che approfondisce attraverso relazioni tecniche, studi del traffico e rassegne stampa, il tema delle forti difficoltà di collegamento tra i comuni del Valdarno e gli ospedali di San Donato ad Arezzo e Santa Maria Annunziata a Firenze, è stato inviato oggi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

90 minuti per andare a partorire. Il dossier che spiega al ministero perché il punto nascite non può chiudereCinquantatré minuti in condizioni standard ovvero, in totale assenza di rallentamenti.

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