PSG-Liverpool stasera promette spettacolo e tanti tantissimi gol

Questa sera si gioca la partita tra PSG e Liverpool, due squadre note per il loro stile di gioco offensivo e per la capacità di segnare molti gol. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori, con entrambe le squadre pronte a mettere in campo le proprie migliori caratteristiche. La partita sarà trasmessa in diretta e si prevede un incontro ricco di emozioni e reti.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. I quarti di finale di Champions League tra PSG e Liverpool in programma stasera alle 21 promettono spettacolo e gol. Da una parte la squadra di Luis Henrique ha gente come Hakimi, Vitinha, Kvaratskhelia, Dembelé e Barcola, dall'altra quella di Slot i vari Szoboszlai, Salah, Ekitike e Wirtz. Pensare a uno 0-0 senza emozioni, insomma, è abbastanza improbabile. Nello scorso turno, il PSG ha demolito il Chelsea sia in casa (5-2) che in trasferta (3-0), mentre il Liverpool, dopo aver perso l’andata contro il Galatasaray a Istanbul, al ritorno ad Anfield ha esibito tutta la propria potenza di fuoco, ribaltando il risultato con un nettissimo 4-0. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - PSG-Liverpool stasera promette spettacolo e tanti, tantissimi gol La super sfida di Champions tra Real Madrid e Manchester City stasera promette gol e spettacoloAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Stasera Raw promette uno spettacolo epico e sorprendenteLa settimana che sta per iniziare si prepara a portare all’ultimo grande evento prima di WrestleMania 42, ovvero Elimination Chamber. PSG vs Liverpool – Penalty Shootout #shorts