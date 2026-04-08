Questa sera si sfidano due delle squadre più note nel calcio internazionale, con l’obiettivo di ottenere una vittoria in una partita molto attesa. La sfida vede in campo due formazioni con giocatori di alto livello, pronte a mostrare le proprie capacità sul terreno di gioco. Il match si svolgerà in un clima di grande attesa tra tifosi e appassionati, con la possibilità di assistere a molti gol.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. I quarti di finale di Champions League tra PSG e Liverpool in programma stasera alle 21 promettono spettacolo e gol. Da una parte la squadra di Luis Henrique ha gente come Hakimi, Vitinha, Kvaratskhelia, Dembelé e Barcola, dall'altra quella di Slot i vari Szoboszlai, Salah, Ekitike e Wirtz. Pensare a uno 0-0 senza emozioni, insomma, è abbastanza improbabile. Nello scorso turno, il PSG ha demolito il Chelsea sia in casa (5-2) che in trasferta (3-0), mentre il Liverpool, dopo aver perso l’andata contro il Galatasaray a Istanbul, al ritorno ad Anfield ha esibito tutta la propria potenza di fuoco, ribaltando il risultato con un nettissimo 4-0. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - PSG-Liverpool stasera promette spettacolo e tanti, tantissimi gol

La super sfida di Champions tra Real Madrid e Manchester City stasera promette gol e spettacoloAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

PSG vs Liverpool – Penalty Shootout #shorts

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Prima del gol di stasera contro il Liverpool Kvara col Psg aveva contributo in questa champions league tra gol e assist a mettere la sua firma in 8 partite su 12 con 7 reti e 4 assist. Se il Psg e kvara continuano così sarà molto probabile che lotteranno fino in fo - facebook.com facebook

Al Camp Nou l'Atlético non vince da 20 anni, il PSG invece non perde da 6 partite consecutive nella fase a eliminazione diretta. Doppio spettacolo stasera: Barcellona-Atlético e PSG-Liverpool. Due storie, due battaglie, un solo grande obiettivo. Chi avrà la x.com