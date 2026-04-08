Psg-Liverpool | scontro di stili per il trono europeo chi vince?

Stasera al Parco dei Principi si gioca l’andata dei quarti di finale di Champions League tra il Paris Saint-Germain e il Liverpool. La partita mette di fronte due squadre con stili diversi, entrambe alla ricerca di un risultato positivo in vista del ritorno. È una sfida che attira l’attenzione degli appassionati di calcio, con i tifosi pronti a seguire ogni fase del match.

Il Parco dei Principi ospita stasera, mercoledì 8 aprile, l’andata dei quarti di finale tra Psg e Liverpool. Il calcio europeo torna protagonista con un incontro che vedrà le due squadre sfidarsi alle 21. I padroni di casa arrivano a questo scontro dopo aver superato il Chelsea durante la fase precedente degli ottavi. Dall’altra parte, i Reds hanno ottenuto il pass per questo turno grazie a una rimonta contro il Galatasaray. L’assetto tattico e le pedine in campo. Luis Enrique schiererà un 4-3-3 basato sulla difesa composta da Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes, con Safonov tra i pali. A centrocampo agiranno Zaire-Emery, Vitinha e Joao Neves. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Al Parco dei Principi va in scena un incrocio già visto nella scorsa stagione: PSG contro Liverpool. I Reds vanno a caccia di rivincite: lo scorso anno, nonostante il successo a Parigi, Salah e compagni vennero eliminati, ai rigori, davanti ai propri tifosi ad Anfi - facebook.com facebook

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