Lavori in corso sul nuovo capitolo di Divinity, e i responsabili di Larian Studios hanno condiviso alcune novità con i fan. Un aggiornamento recente offre dettagli sullo sviluppo, suscitando entusiasmo tra gli appassionati della serie. La casa di sviluppo ha comunicato alcune informazioni senza entrare troppo nel dettaglio, mantenendo vivo l’interesse per il progetto. I fan attendono con curiosità gli sviluppi futuri di questa produzione in fase di avanzamento.

Il lavoro sul prossimo capitolo della serie Divinity continua e arriva un aggiornamento incoraggiante direttamente dai vertici di Larian Studios. Swen Vincke, amministratore delegato dello studio belga noto per il successo globale di Baldur’s Gate 3, ha condiviso alcune riflessioni sullo stato dei lavori del nuovo gioco fantasy. Le sue parole hanno subito attirato l’attenzione degli appassionati di giochi di ruolo, desiderosi di sapere a che punto si trovi lo sviluppo della nuova avventura ambientata nell’universo di Divinity. Vincke ha raccontato di aver vissuto una giornata di sviluppo particolarmente positiva insieme al team. Nel suo messaggio ha spiegato che, nonostante stesse ancora combattendo i sintomi di un raffreddore nella vita quotidiana, dal punto di vista lavorativo è stata una giornata estremamente stimolante. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Prosegue lo sviluppo di Divinity: il capo di Larian Studios condivide nuove informazioni (e rende felici i fan)

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Si parla di: Divinity: Larian fornisce aggiornamenti sullo sviluppo e afferma che il gioco sta prendendo vita.

Divinity sta prendendo vita: il boss di Larian Studios offre un aggiornamento sui lavoriLarian Studios condivide un nuovo aggiornamento sul prossimo Divinity, con Swen Vincke che racconta come il progetto stia finalmente entrando nella fase in cui 'prende vita'. multiplayer.it

Divinity di Larian Studios sarà di un livello superiore, confermati i turni e tempo di sviluppo ridottoDopo il successo senza precedenti di Baldur's Gate 3, Larian Studios ha finalmente svelato Divinity, il suo prossimo grande progetto e un ritorno all'universo fantasy originale dello studio. it.ign.com