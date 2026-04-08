Domani si disputa una partita dei quarti di finale di Europa League tra Porto e Nottingham. Si tratta di una sfida con una sola precedenza ufficiale, avvenuta lo scorso ottobre, quando la squadra ospite vinse 2-0. La partita rappresenta una rivincita importante, con entrambe le formazioni che cercano di ottenere un risultato decisivo per avanzare nella competizione. Le probabili formazioni e le modalità di visione sono state annunciate nelle ultime ore.

Porto-Nottingham è una partita dei quarti di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico C’è stato un solo precedente nella storia tra queste due squadre ed è dello scorso mese di ottobre quando il Nottingham si impose due a zero sul Porto. Una partita storta per la squadra di Farioli, che è primo in classifica in Portogallo anche se nelle ultime settimane il vantaggio è diminuito. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Nottingham, invece, in corsa per la salvezza, è riuscito nel corso dell’ultimo periodo a vincere qualche partita importante che permette di guardare non con tantissima, ma con una certa serenità al futuro in campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Porto-Nottingham: la rivincita ha un valore enorme

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