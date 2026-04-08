Pronostico Porto-Nottingham Forest | la rivincita ha un valore enorme

Domani si gioca il match tra Porto e Nottingham Forest, una sfida valida per i quarti di finale di Europa League. In passato, le due squadre si sono affrontate una sola volta, con il Nottingham Forest che ha vinto per 2-0 lo scorso ottobre. La partita rappresenta una rivincita per il Porto, che cerca di ribaltare il risultato e passare il turno. Le formazioni probabili sono ancora da definire, e l'evento sarà visibile su alcune piattaforme di streaming.

Porto-Nottingham è una partita dei quarti di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico C’è stato un solo precedente nella storia tra queste due squadre ed è dello scorso mese di ottobre quando il Nottingham si impose due a zero sul Porto. Una partita storta per la squadra di Farioli, che è primo in classifica in Portogallo anche se nelle ultime settimane il vantaggio è diminuito. Pronostico Porto-Nottingham: la rivincita ha un valore enorme (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Nottingham, invece, in corsa per la salvezza, è riuscito nel corso dell’ultimo periodo a vincere qualche partita importante che permette di guardare non con tantissima, ma con una certa serenità al futuro in campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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