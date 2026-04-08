Pronostico Damac-Al Qadsiah | obiettivo coppe

La partita tra Damac e Al Qadsiah si disputa nella ventottesima giornata della Saudi Pro League. Le due squadre si trovano in classifica con cinque punti di differenza, con l’Al Qadsiah che cerca di colmare il divario rispetto al terzo posto, che consentirebbe di qualificarsi alle coppe nella prossima stagione. La sfida sarà trasmessa su canali dedicati e si gioca in un contesto di classifica molto serrata.

Sono cinque i punti di distacco che gli ospiti dell’Al Qadsiah hanno rispetto al terzo posto, quello che permetterebbe di andare a giocarsi le coppe il prossimo anno. E contro il Damac, una formazione in piena lotta per la salvezza ma che soprattutto non ha chissà quali elementi che possono fare la differenza, il finale ci pare probabile. La sconfitta dell’ultimo turno ha interrotto una serie di risultati utili che durava da quattro mesi per gli ospiti. Ci sta, dopo un periodo così lungo, la fisiologica sensazione che prima o poi doveva succedere. Ed è successo, ma il target ora è quello di riprendere immediatamente la corsa e non guardarsi alle spalle, ma cercare – anche per via di alcuni impegni importanti che quelle davanti avranno nelle prossime settimane – di giocarsela fino al termine del campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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