Pronostici PSG-Liverpool | marcatore e tiri in porta

Stasera si gioca la sfida tra il PSG e il Liverpool, due squadre che si affrontano in un match di Champions League. Il PSG, campione in carica, punta a mantenere il titolo, mentre il Liverpool cerca di migliorare la propria situazione in classifica. Le previsioni si concentrano sui possibili marcatori e sui tiri in porta, con particolare attenzione ai giocatori più attesi in campo. La partita si preannuncia combattuta e ricca di occasioni.

Pronostici PSG-Liverpool: i campioni in carica giocano contro una squadra in difficoltà. Ecco le scelte per gli uomini decisivi Il PSG vuole difendere il titolo. E la sensazione – visto l’andazzo in campionato che di solito in questo periodo era chiuso e quest’anno ancora non del tutto – è che tutte le energie, la squadra di Luis Enrique, le abbia messe da parte per sfruttarle in questa parte finale di annata, quando il valore delle partite è troppo importante. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Liverpool invece è in crisi profonda, come succede ormai da una stagione a questa parte, e nello scorso fine settimana è stato distrutto dal Manchester City in Fa Cup, un altro obiettivo sfumato dopo la Premier. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Pasquetta, trotto ore 13.10 https://www.ippodromoagnano.it/2026/04/06/agnano-trotto-lunedi-6-aprile-13-10-pronostici-di-emilio-migliaccio/ Ingresso €5, corse, parco, animazione, giochi, picnic sul prato, musica. #6aprile #pasquetta #ippodromoagnano #na - facebook.com facebook