Pronostici di oggi 9 aprile | quarti di finale con Fiorentina e Bologna

Da infobetting.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi 9 aprile si svolgono i quarti di finale con le squadre italiane impegnate contro avversarie inglesi. La giornata è caratterizzata da match che promettono sfide intense e combattute, con le squadre italiane che cercano di avanzare in competizioni europee. Le partite sono attese con attenzione da tifosi e appassionati, che seguono con interesse gli incontri tra Fiorentina, Bologna e le loro avversarie britanniche.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 9 aprile. Avversarie inglesi per le due italiane, e dunque ostiche per definizione. Sulla carta qualche chance in più per la Fiorentina, che inizia a Selhurst Park contro il Crystal Palace, mentre sembra più dura per il Bologna opposto all’Aston Villa con match di andata al Dall’Ara.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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