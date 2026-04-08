Pronostici di oggi 9 aprile | quarti di finale con Fiorentina e Bologna

Oggi 9 aprile si svolgono i quarti di finale con le squadre italiane impegnate contro avversarie inglesi. La giornata è caratterizzata da match che promettono sfide intense e combattute, con le squadre italiane che cercano di avanzare in competizioni europee. Le partite sono attese con attenzione da tifosi e appassionati, che seguono con interesse gli incontri tra Fiorentina, Bologna e le loro avversarie britanniche.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 9 aprile. Avversarie inglesi per le due italiane, e dunque ostiche per definizione. Sulla carta qualche chance in più per la Fiorentina, che inizia a Selhurst Park contro il Crystal Palace, mentre sembra più dura per il Bologna opposto all’Aston Villa con match di andata al Dall’Ara.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 9 aprile: quarti di finale con Fiorentina e Bologna Leggi anche: Pronostici di oggi 7 aprile: andata quarti di finale di Champions League Leggi anche: Pronostici di oggi 4 aprile: torna la Serie A e i quarti di finale di FA Cup Temi più discussi: Dalle statistiche ai pronostici: la schedina di Oddschecker consigliata su DAZN; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 14/1526 di sabato 4 aprile2026; Risultati di Milano galoppo | Ippodromo Snai San Siro | Corse di mercoledì 1 aprile | II TRIS e TQQ Premio Archivio Storico Snai vince Insidioso!; Palmeiras - Grêmio Porto Alegre | pronostico & migliori quote | 03.04.2026. Schedina 31ª giornata Serie A: i pronostici dell'espertoCi siamo: la 31ª giornata Serie A entra nel vivo con un week end lungo spalmato su quattro giorni, che inizierà venerdì sera con Salernitana-Sassuolo e si concluderà lunedì con Udinese-Inter. Per ... gazzetta.it Pronostici Serie A della settimanaTutti i pronostici Serie A di questa settimana, con analisi, statistiche, probabili formazioni e la comparazione quote delle partite e pronostici antepost. gazzetta.it Torna a far parlare di sé Simone Marinelli, ex presidente del Savona Calcio e dell’Albenga, ma anche “tipster”, ossia esperto di scommesse e pronostici nel mondo sportivo - facebook.com facebook Zazzaroni: "Inter-Roma Purtroppo vince l'Inter". I pronostici di Cruciani e Sabatini x.com