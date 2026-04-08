Profonda buca davanti alla casa di cura | Pericolo per i ciclisti gli automobilisti e i pazienti

Una buca profonda si trova all'inizio di via don Tazzoli, davanti a una casa di cura. La segnalazione arriva da un cittadino che evidenzia il rischio per ciclisti, automobilisti e pazienti che transitano in quella zona. La buca potrebbe causare cadute e incidenti, creando una situazione di pericolo per chi percorre quella strada quotidianamente. La segnalazione è stata condivisa con le autorità competenti per intervenire.

Riceviamo e pubblichiamo:Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Buongiorno,vorrei segnalare che all'inizio di via don Tazzoli c'è una buca pericolosa che può far cadere i ciclisti che si recano al Poliambulatorio Quisisana. E anche pedoni e automobilisti potrebbero avere qualche problema. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Via Palumbo a Qualiano cede: enorme buca mette in pericolo automobilisti e passantiSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Enorme buca al centro della carreggiata in via del Torrione: pericolo per automobilisti e centauriNella centralissima via del Torrione, proprio dietro il Teatro Cilea, si trova una buca che sta causando non pochi disagi a chi percorre la strada in... Si parla di: Johannesburg, candidata sindaca nuota in una buca per protesta contro il degrado (VIDEO); Aperta voragine in via Carducci Cittadini in ansia | Va richiusa. Milano-Cortina, arriva Mattarella ma c'è una buca in strada: operai in azione davanti alla ScalaMilano, tutto pronto per le olimpiadi, o quasi. Curioso intervento di due operai di fronte al teatro simbolo del capoluogo lombardo pochi minuti prima dell'arrivo del presidente della Repubblica ... milano.repubblica.it