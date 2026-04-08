Recentemente, alcune aziende nel settore del mobile hanno dovuto rimuovere il termine “artigianale” dalle loro etichette dopo aver ricevuto denunce e controlli ufficiali. La distinzione tra un prodotto realizzato a mano e uno prodotto in modo industriale continua a essere al centro di discussioni, con molte imprese che utilizzano questa dicitura senza rispettare i criteri previsti dalla legge. La questione riguarda principalmente la trasparenza verso i consumatori e l’autenticità del metodo produttivo.

Un prodotto che esce da una catena di montaggio, oppure veramente artigianale? Molti ci cascano. Ed anche qualche nota pubblicità farlocca, nell’ambito del mobile, ha dovuto cambiare strada ed eliminare la parola artigianale. E adesso chi lavora manualmente, ci mette il suo ingegno e controlla i materiali, è tutelato. E chi viene pescato a giocare con il banchetto delle tre carte, rischia una multa di 25mila euro. Una faccenda più ampia di quello che si possa pensare "perché il problema riguarda anche e per esempio i ristoranti e le pizzerie che parlano di pizze gourmet oppure artigianali ed invece l’impasto lo prendono già bello e fatto e sopra ci mettono solo il pomodoro – dice il presidente della Cna, Michele Matteucci –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prodotto ’artigianale’? Soltanto se lo è davvero

Giornata Europea del Gelato artigianale: i Supermercati Piccolo aderiscono all’ iniziativa per celebrare un prodotto d’eccellenzaNola – I Supermercati Piccolo aderiscono alla giornata europea del gelato artigianale.

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