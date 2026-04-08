Principina a Mare | svuotano una casa nella pineta allarme degrado

Nella pineta di Principina a Mare, tra il bagno Granduca e l’area vicino al campeggio, è stata segnalata l’installazione di rifiuti in modo incontrollato all’interno di una casa disabitata. L’accumulo di materiali ha generato preoccupazioni legate al possibile deterioramento ambientale della zona, con la presenza di rifiuti che si sono accumulati senza interventi evidenti per la loro rimozione.

Un accumulo indiscriminato di rifiuti è apparso improvvisamente nella pineta di Principina a Mare, tra il bagno Granduca e l’area adiacente al campeggio, sollevando un allarme per il degrado ambientale della zona. L’episodio è emerso grazie alla segnalazione di un cittadino che ha documentato il fatto. L’uomo aveva percorso quel sentiero pochi giorni prima, trovandolo perfettamente pulito, per poi scoprire l’indomani una vera e propria discarica a cielo aperto nello stesso punto. Lorella Ronconi è stata contattata dal testimone per portare all’attenzione delle autorità questo atto vandalico. La velocità con cui i detriti sono stati accumulati suggerisce un’operazione rapida, avvenuta nell’arco di poche ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Principina a Mare: svuotano una casa nella pineta, allarme degrado Leggi anche: Discarica a cielo aperto: "Principina abbandonata tra rifiuti, degrado e furti". L’appello dei residenti Stato di agitazione e sit-in nella casa albergo Inps "La Pineta" dopo il licenziamento di una lavoratriceNei giorni scorsi la ditta Consorzio Valcomino, azienda componente della Ati che gestisce i servizi in appalto all’interno della Casa Albergo Inps di...