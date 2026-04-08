Primus tornano a Milano | sold out e nuova data per il 1 agosto

I Primus tornano in Italia dopo undici anni e annunciano un concerto al Circolo Magnolia di Milano il 31 luglio. La data ha già registrato il tutto esaurito in prevendita. La band statunitense si esibirà quindi nella capitale lombarda, portando sul palco il loro sound caratteristico. La notizia ha suscitato grande interesse tra i fan italiani, molti dei quali hanno già acquistato i biglietti.

I Primus tornano in Italia dopo 11 anni di assenza. La band si esibirà al Circolo Magnolia di Milano il 31 luglio, data che ha già registrato il tutto esaurito durante la prevendita. La risposta del pubblico ha spinto il gruppo a programmare un secondo appuntamento per sabato primo agosto, sempre nello stesso locale milanese. I titoli per questa nuova serata saranno disponibili su Ticketone a partire dalle ore 11 di venerdì 10 aprile. L’evoluzione sonora e il nuovo assetto tecnico. Il gruppo alternative metal, nato nella metà degli anni ottanta, ha vissuto una fase di rilancio grazie a un’agenda live densa. Tra il 2024 e il 2025 hanno collaborato con Puscifer e A Perfect Circle per il Sessanta Tour, nato per celebrare i sessant’anni di Maynard James Keenan. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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