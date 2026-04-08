Il prezzo del petrolio ha registrato una diminuzione significativa, raggiungendo i livelli più bassi degli ultimi sei anni, dopo che il presidente americano ha annunciato una tregua di due settimane tra Iran e Stati Uniti. La notizia ha influito sui mercati energetici, portando a un calo dei prezzi del greggio, che non si vedeva da tempo. La decisione ha generato reazioni immediate tra gli operatori del settore.

L’annuncio della tregua di due settimane tra Stati Uniti, Israele e Iran ha riportato ossigeno nei mercati internazionali. Il prezzo del petrolio è crollato di colpo sotto i 100 dollari al barile. Il Wti (West Texas Intermediate) con consegna a maggio si è attestato a 95,67 dollari con un calo del 15,30%, mentre il Brent con consegna a giugno è scambiato a 93,93 dollari al barile con una riduzione del 14,03%. Un livello così basso non si registrava da ben sei anni. Era esattamente l’effetto che voleva innescare Donald Trump, ormai troppo pressato da apparati e cittadini americani e consapevole dell’impossibilità di una vittoria strategica contro la Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Prezzo petrolio oggi in picchiata dopo l'annuncio di Trump sulla tregua Iran - Usa, mai così basso da 6 anni

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Le giravolte di TRUMP sulla guerra in IRAN

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